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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سداد المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات غير القادرين.. اعرف الشروط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس، إنه لا صحة لـ منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، مشددا على أحقية كافة الطلاب في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بالكلية حتى في حالة عدم سدادها.

الجامعات تسدد المصروفات لغير القادرين 


وأكد “جلال”، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجامعات دائما تعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام جميع الطلاب، وبشرط تقديم الأوراق التي يوجد فيها حالة الطالب الاجتماعية.

وتقوم الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.


وتسعي الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لها فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

ويساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأنشئ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الإجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الإستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد تجعل سوء الأحوال المعيشية فى جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الإحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.

وأوضح ، أن الكلية تستقبل أبحاث اجتماعية للطلاب الغير قادرين لحذف جزء من المصروفات الدراسية أو الإعفاء النهائي منها حسب الحالة الاجتماعية للطالب أو الطالبة.

ويقول ، إنه لم يتم منع أي طالب من دخول الكلية غير مسدد للمصروفات الدراسية، أما عن الطلاب الجدد فإن دفع المصروفات الدراسية ضمن شروط الالتحاق بالكلية .


وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الطالب غير المسدد للمصروفات الدراسية لم يمنع ايضا من دخول الامتحان ولكن يتم حجب النتيجة حتي يتم تسديد المصروفات الدراسية .

وأشار عميد كلية زراعة إلى أن كافة كليات جامعة عين شمس بها لجنة التكافل الاجتماعي لمساعدة الطلاب الغير قادرين والمستحقين الإعفاء من المصروفات الدراسية .

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وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وصقل خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجانبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وفدًا من كلية أوشن كونتي من الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد ملتقى تعريفي حول برامج الاتفاقيات الدولية والبدء في تفعيل هذه البرامج.


وعقدت الندوة علي مدار يومين بمقر جامعة المنصورة الجديدة، وشهدت حضور طلاب من كليات العلوم والأعمال وعلوم وهندسة الحاسب وأولياء أمورهم؛ للتعرف على هذه البرامج ومدى الاستفادة التي ستعود على الطلاب بعد حصولهم على ثلاث درجات علمية (شهادة من جامعة المنصورة الجديدة وشهادة من كلية أوشن كونتي وشهادة من جامعة ميرلاند الامريكية أو جامعة وليام باتريسون الامريكية).

من جانبهم، أثنى الوفد على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة المنصورة الجديدة بالإضافة إلى مستوي طلابها ومدي إلمامهم بأخر المُستجدات في مجال دراستهم.


الجدير بالذكر أن البرامج الدولية التي سيتم تفعيلها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 هي: (برنامج الدرجة الثلاثية في تكنولوجيا المعلومات Information Technology - برنامج الدرجة الثلاثية في التسويق الرقمي Digital Marketing - برنامج الدرجة الثلاثية في التكنولوجيا الحيوية  Biotechnology Program - برنامج الدرجة الثلاثية في تكنولوجيا الأمن السيبراني Cybersecurity Technology).

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