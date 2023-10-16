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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول فلسطيني لـ"CNN": أضرار القصف تسببت في تأخير فتح معبر رفح بين مصر وغزة

معبر رفح
معبر رفح

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الاثنين، أن سلطات الحدود لم تتمكن من إصلاح الأضرار في معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع مصر جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المسؤول لشبكة “سي إن إن”، إن “الأضرار لعبت دوراً في تأخير فتح الحدود بين مصر وغزة”، مضيفا أن “المخاوف من وقوع مزيد من الضربات في المنطقة المجاورة أوقفت أي جهود لإصلاح الأضرار التي لحقت بالضربات الجوية السابقة”.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بقيام طائرات الاحتلال بغارة جديدة على معبر رفح، حيث قال التلفزيون الفلسطيني إن طائرات الاحتلال قصفت مجددا معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤولين الأمريكيين قريبون من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بقدر ما تسمح به الظروف الأمنية.

التلفزيون الفلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف معبر رفح جنوبي قطاع غزة من جديد

سي إن إن: الرعايا الأمريكيين لا يزالوا متواجدين عند بوابات معبر رفح

وحسب شبكة “سي ن إن” الأمريكية، قال المسؤول إنه بسبب “التهديدات الأمنية الحادة” بالقرب من المعبر، فإن أقرب مدينة يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الوصول إليها من رفح هي مدينة الإسماعيلية المصرية، على بعد حوالي 150 ميلا من الحدود.

معبر رفح مصر غزة

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