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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن دعمه لإقامة دولة فلسطين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن الإجماع العام هو أن سبب التصعيد الحالي غير المسبوق بين إسرائيل وفلسطين هو الركود الطويل الأمد في عملية التسوية في الشرق الأوسط.

إقامة دولة فلسطين

وحسب بيان صادر عن الكرملين، أكد بوتين موقفه لصالح استئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وجاء في البيان: "الحل النهائي والعادل للمشكلة الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف، بما يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تحول النزاع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى "حرب إقليمية”.

الرئيس الفلسطيني يعزي بوتين في الضحايا الروس خلال القصف الإسرائيلي لـ غزة

لا بد من حل الدولتين.. بوتين يهاتف نتنياهو والرئيس الفلسطيني اليوم

وحسب بيان صادر عن الكرملين، أعرب بوتين، عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

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