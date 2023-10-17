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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى تعديل لـ شيفروليه كمارو .. تنتج 1500 حصان|صور

شيفروليه كمارو YENKO
شيفروليه كمارو YENKO المعدلة

تعتبر السيارة شيفروليه كمارو واحدة من اشهر السيارات حول العالم، والتي قدمت عبر اجيال متعددة، ومنها النسخة YENKO صاحبة المظهر الرياضي، الذي يجذب الكثير من عشاق السيارات ومحبي التسارع والانطلاق.

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وجاءت السيارة شيفروليه كمارو بحزمة جديدة من التعديلات التي ستظهر قريبًا تتضمن، محرك بقوة 1150 حصانا و1233 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 1200 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 1355 نيوتن متر للمرحلة الثانية.

شيفروليه كمارو YENKO المعدلة 

كما ستظهر السيارة بقدرات فنية تصل إلى 1500 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 1735 نيوتن متر، وذلك للمرحلة الثالثة عالية التجهيزات، معتمدة على محرك بسعة 7.0 لتر، بينما تتمتع اصدرات المرحلة الاولى والثانية محرك LT1 سعة 6.8 لتر.

شيفروليه كمارو YENKO المعدلة 

وتأتي هذه الطرازات تحت تعديلات شركة Specialty Vehicle Engineering، وسيتم انتاج 100 سيارة فقط من طرازات المرحلة الثالثة الاقوى تجهيزًا، بينما ستقدم المرحلة الاولى والثانية بعدد 50 سيارة لكل مرحلة.

شيفروليه كمارو YENKO المعدلة 

شاهد شيفروليه كمارو YENKO المعدلة 

 

اظهرت الصور الخاصة بطرازات شيفروليه كمارو، اعتمادها على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، مع غطاء للمحرك يضم فتحة هوائية بالمنتصف، وصاد امامي قريب من الارض يبرز مفهوم المظهر الرياضي للسيارة، إضافة إلى سبولير خلفي عريض يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب المفهوم الرائج للسيارة والتي تأتي بتصميم ثنائي الابواب، مع حزمة من التقنيات الداخلية.

شيفروليه كمارو YENKO المعدلة 
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