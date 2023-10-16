أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعا في مصر .. الأسعار والتفاصيل

كشف تقرير المرور ومجمعة التأمين الإجباري على السيارات في مصر، عن حجم مبيعات السيارات الأوروبية بالسوق المصري، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2023، وتحديدًا منذ بداية شهر يناير حتى سبتمبر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اكثر 5 سيارات أوروبية مبيعاً في مصر

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر

1 - رينو ميجان

نبدأ بالسيارة رينو ميجان والتي حصلت على المركز الاول بعد مبيعات وصلت إلى 2090 سيارة، و تستمد السيارة رينو ميجان موديل 2023 قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و156 نيوتن/متر، مع ناقل حركة CVT، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

بالإضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، كما تتمتع السيارة بمحرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و240 نيوتن/متر، وزمن تسارع يبلغ 9.5 ثانية وصولاً من وضع السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

اسعار السيارة رينو ميجان 2023 محرك 1600 سي سي

الفئة VISION محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 980,000 جنيه.

الفئة DYNAMIC محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 1,050,000 جنيه.

الفئة SIGNATURE / W/O محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 1,120,000 جنيه.

الفئة SIGNATURE محرك 1600 سي سي رينو ميجان موديل 2023 بسعر 1,130,000 جنيه.

أسعار رينو ميجان محرك 1300 سي سي تيربو

الفئة الأولى DYNAMIC TURBO محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة الثانية محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,210,000 جنيه.

الفئة الثالثة محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,230,000 جنيه.

الفئة الرابعة محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,260,000 جنيه.

الفئة الخامسة محرك 1300 سي سي تيربو موديل 2023 بسعر 1,299,000 جنيه.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر

2 - سكودا كودياك

جاءت سكودا في المركز الثاني بعدد 1703 سيارة، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 199 كم/ساعة، ووقت زمني يقدر بـ 9.39 ثانية وصولاً من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساع.

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة سكودا كودياك 2023

الفئة الاولى موديل 2023 بسعر 1,925,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 2,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2023 بسعر 2,050,000 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2023 بسعر 2,150,000 جنيه.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر

3 - فولكس فاجن تيجوان

حققت فولكس فاجن تيجوان مبيعات وصلت إلى 1221 سيارة، حصلت السيارة على محرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة اجمالية قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، مع تقنية الجر الامامي.

ويمكن للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س في 9.2 ثانية، بينما يمكن وصولها إلى سرعة قصوى تبلغ 215 كيلومتر في الساعة.

وتأتي السيارة بأبعاد خارجية تبلغ 1839 مم للعرض، وطول كلي يقدر بـ 4486 مم، و1664 مم للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2681 مم، وحقيبة تخزين تتسع إلى 615 لتر، ومقصورة تتسع إلى 5 مقاعد.

سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان 2023

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ مليون و750 الف جنيه، وذلك للفئة R LINE المطروحة في السوق المصري.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر

4 - سكودا اوكتافيا

حصلت السيارة سكودا اوكتافيا على المرتبة الرابعة بعدد 1140 سيارة، و تحتوي السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، و250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.

بالإضافة إلى وجود محرك اخر للفئة RS سعة 2000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 245 حصانا، و370 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي أيضا، مع زمن تسارع يبلغ 6.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

أسعار سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023

الفئة AMBITION سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة STYLE سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر 1,475,000 جنيه.

الفئة STYLE PLUS سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة RS سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 1,850,000 جنيه.

اكثر 5 سيارات اوروبية مبيعاً في مصر

5 - رينو سانديرو

خامساً جاءت السيارة رينو سانديرو بعدد 1003 سيارة، و تقدم رينو سانديرو 2023 بمحرك 1600 سي سي، ينكمن من انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في فترة تستغرق 12.1 ثانية.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 176 كم/ساعة، بينما تضم من الداخل مكيف هواء يدوي، شاشة ملونة، نظام صوتي ترفيهي، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وقفل مركزي للابواب، كما تأتي جميع الابواب بزجاج كهربائي، إلي جانب تمتع عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS و EBD، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات

وتأتي السيارة سانديرو 2023 المقدمة من رينو، بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، مع جنط رياضي، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4058 مم للطول، و 1994 مم للعرض.

سعر رينو سانديرو 2023

يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو سانديرو 2023 نحو 615 الف جنيه.