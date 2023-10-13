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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارت رياضية "زيرو" فئة المليون جنيه.. صور

سيارات رياضية
سيارات رياضية

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، سواء من فئة السيدان والهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من السمات، ابرزها المساحة الرحبة والارتفاع المناسب الذي يمنحها افضلية السير على بعض الطرق، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل طراز.

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في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارت رياضية "زيرو" فئة المليون جنيه

سيارات رياضية

1 - شيري تيجو 7 برو

 

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو عبر موديلات 2024، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى نحو مليون و20 الف جنيه، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بـ مليون و100 الف جنيه، وحصلت السيارة على تصميم رياضي مع واجهة امامية حادة وشبكة كبيرة الحجم، بالاضافة إلى محرك تيربو 1500 سي سي، قوة 154 حصان، و210 نيوتن متر، وناقل سرعات اوتوماتيك CVT.

سيارات رياضية

2 - ام جي RX5 بلس

 

طرحت السيارة ام جي RX5 بلس 2023 عبر فئتين من التجيهزات، الاولى بسعر رسمي يبلغ مليون و200 الف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي للفئة الثانية إلى مليون و250 الف جنيه، وتستخدم الفئتين محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان، و275 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك سباعي النقلات.

سيارات رياضية

3 - اوبل موكا

 

يبلغ سعر اول فئة من السيارة اوبل موكا 2024 نحو مليون و149.990 جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و299.990 جنيه، وتستمد اوبل موكا قوتها من محرك تيبو سعة 1200 سي سي، مقترن بناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكية، بينما يتمكن محرك السيارة من انتاج 130 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.

سيارات رياضية

4 - شانجان CS55 PLUS

 

يبدأ السعر الرسمي للسيارة شانجان CS55 PLUS موديل 2024 من مليون و15 الف جنيه، وتقدر اسعار الفئة الثانية بنحو مليون و90 الف جنيه، يصل سعر الفئة الثالثة إلى مليون و140 الف جنيه، وتعمل جميع الفئات بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصان، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة DSG أوتوماتيك من 7 سرعات.

سيارات رياضية

5 - رينو اوسترال

 

يبدأ سعر رينو اوسترال موديل 2024 من مليون 390 الف جنيه للفئة الاولى، ومليون و490 الف جنيه للفئة الثانية، ومليون 590 الف للفئة الثالثة، ومليون 660 الف جنيه للفئة الرابعة، بينما تزين الفئة الخامسة بقيمة قدرها 30 الف جنيه لتصل إلى مليون و690 الف جنيه، وحصلت السيارة على محرك تيربو 1300 سي سي، بقوة 160 حصان، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.7 ثانية، و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

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