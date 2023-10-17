انخفاض يوميا| القائمة الكاملة لأسعار السلع الغذائية.. وأماكن بيعها بكل المحافظات

شكل ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير في الفترة الماضية، أزمة أمام المواطنين المصريين، الذي تزايدت تساؤلاتهم عن سبب هذا الارتفاع ومتى ينتهي، الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة المصرية للوقوف على الأزمة وحل المشكلة، وبالفعل أعلنت الدولة المصرية من خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن انخفاض أسعار السلع، من خلال مبادرة خفض أسعار السلع، سعيًا لتخفيف عبء غلاء الأسعار والمعيشة على المواطن المصري في الآونة الأخيرة، فما تفاصيل تلك المبادرة، وما قائمة أسعارها؟

مبادرة خفض أسعار السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، عن مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وعدد كبير من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص، في مبادرة تخفيض أسعار السلع، بهدف تخفيف عبء غلاء المعيشة على المواطنين المصريين، إذ تستمر تلك المبادرة طوال الـ 6 أشهر المقبلة.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، على هامش جولة تفقدية لمنفذ أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن أطراف المبادرة الرئيسيين هم مجلس الوزراء، والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرب التجارية والصناعات المصرية

انخفاض أسعار السلع بنسب تتراوح من 20% إلى 25%

عملت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم، وفقًا لتوجيهات وزير التموين، وذلك في ظل وجود مجزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع داخل المبادرة من 20% إلى 25%، مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

مراقبة الأسواق والحد من جشع التجار

لم تكتفي وزارة التموين بإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، بل وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي، والحد من جشع التجار

قائمة السلع المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

تتضمن مبادرة تخفيض الأسعار، خفض أسعار 7 سلع أساسية هم:

السكر

زيت الطعام

الفول

العدس

الألبان

الجبن والبيض

المكرونة

الدواجن والبيض

وقد طبقت المنافذ الجمركية بالموانئ قرار الحكومة المصرية بـ إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، حيث تضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

أسعار السلع المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وأماكن تواجدها

جاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية هي:

كيلو السكر الحر بلغ سعره 27 جنيها بدلاً من 35 جنيها

لتر زيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 جنيها بدلاً من 45 جنيها

2.1 لتر من زيت الخليط بسعر 97.75 جنيه بدلاً من 118 جنيها

سعر الكيلو من الأرز البلدي عريض الحبة 22 جنيها بدلاً من 28 جنيها

بلغ سعر الكيلو من الأرز المستورد 20 جنيها بدلاً من 25 جنيها

سعر الكيلو من الدواجن البرازيلي المجمدة 85 جنيها بدلاً من 115 جنيها

طبق البيض بسعر 125 جنيها بدلاً من 150 جنيها

1 كيلو من المكرونة بسعر 17.5 بدلاً من 20 جنيها

سعر 350 جراما من المكرونة 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه

طبقت الشركة المصرية لتجارة الجملة نفس أسعار السلع الأساسية في النيل للمجمعات الاستهلاكية وطرح أيضًا بجانبها…

الدواجن المحلية المجمد بسعر 105 جنيهات للكيلو بدلاً من 125 جنيها

كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 160 جنيها بدلاً من 190 جنيها.

قائمة تخفيضات السلع

خفض أسعار الأرز 15%-25%

خفض أسعار الزيت 15%-25%

خفض أسعار السكر 15%-25%

خفض أسعار الفول 15%-25%

خفض أسعار العدس 15%-25%

خفض أسعار الألبان 15%-25%

خفض أسعار المكرونة 15%-25%

خفض أسعار الدواجن 15%-25%

خفض أسعار البيض 15%-25%

خفض أسعار الخضراوات 15%-25%

انخفاض أسعار اللحوم بعد مبادرة تخفيض الأسعار

بعد ما كسرت أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة حاجة الـ 370 جنيها للكيلو الواحد منها، تدخلت الحكومة المصرية للحد من هذا الارتفاع الكبير، وطرحت اللحوم بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق حيث سجل سعر الكيلو من 220 إلى 230 جنيها للكيلو مقارنة بـ 280 في المحلات الأخرى…

سجل سعر اللحوم البلدية في بعض المحال الشهيرة 280 جنيها للكيلو الواحد منها، و بـ 200 جنيه من اللحوم البرازيلية، والمفروم المستورد بـ 190 جنيها للكيلو، والمفروم السوداني بـ 150 جنيها في منافذ الجيش، واللحوم والكبدة بـ 210 جنيهات.

تسجل عبوة النصف كيلو من اللحوم البرازيلية 80 جنيه، والمفروم 70 جنيها، و الكبدة 55 جنيها في منافذ الجيش.

سجل سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو

كيلو الكفتة والسجق البقري 250 جنيها

البرجر الكندوز يتراوح سعره ما بين 250 و 280 جنيها

الكبدة البرازيلي 110 جنيهات

الكبدة الأمريكي 120 جنيها

الكبدة الجملي 340 جنيها

الكبدة الضاني 390 جنيها

اللحوم الجاموسي 270 جنيها

اللحوم السوداني 220 جنيها للكيلو

السجق المستورد 90 جنيها للكيلو

البيف 40 جنيه

الفلتو البلدي والاستيك 430 جنيها للكيلو

عناوين المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة

بلغ عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية في جميع محافظات الجمهوررية إلى 40 ألف منفذ منها 46 فرعا في القاهرة والجيزة هي: