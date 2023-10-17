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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، اتفقت على وقف إطلاق النار في غزة، اليوم الثلاثاء، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، (الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة)، وفتح معبر رفح الحدودي في وقت واحد؛ من أجل تمرير المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة.

يأتي هذا عشية مباحثات أجريت عبر الهاتف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا فيها على خطورة الموقف الحالي في غزة، وأهمية احتوائه، بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض عن عقد بايدن لقمة رباعية في العاصمة الأردنية عمان مع الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد غد الأربعاء؛ بعد زيارته لإسرائيل.

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