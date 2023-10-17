العشرة الطيبة وتجربة قوية.. إعلاميون يعلقون على ودية منتخب مصر والجزائر

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره منتخب مصر بهدف لكل منهما فى المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تقدم منتخب مصر الوطني المنقوص عدديا بهدف عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 62 ثم عادل إسلام سليماني النتيجة فى الوقت بدل الضائع.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ونظيره منتخب الجزائر الذى يقوده فنيا جمال بلماضي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر أكثر واقعية

قال الإعلامي الجزائري نجم الدين سيدي عثمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الجزائر 1 مصر 1 تعادل بطعم الهزيمة، ومستوى متواضع أمام منافس لعب أغلب الوقت بنقص عديد لكنه كان أكثر واقعية وقدرة على استغلال إمكاناته، مع إفلاس تكتيكي واضح.

تابع: غياب العدالة في منح الفرص (عمورة مثالا) إن كان المدرب يجرب فلماذا جرب محرز وترك عمورة؟ لماذا يجرب زروقي دائما ولا يجرب قادري مرة واحدة؟

وزاد: إذا كان يبحث عن التشكيلة الأساسية فلماذا غير أفضل لاعبين اثنين في اللقاء الماضي؟ في وقت توقعنا أنه وجد تشكيلته الأساسية وانتهى من ورشته المفتوحة.

واردف : تغييرات غير موفقة منصب بمنصب أمام منتخب منقوص عدديا، سهولة كبيرة في الوصول لمرمى ماندريا الذي أنقذ ما يمكن إنقاذه، ولولا سليماني لكانت هزيمة مرة جدا والحصيلة أسوأ بكثير.

وأسهب قائلا: الاستنتاج:

مباراة قسنطينة كانت مخدرا، صحوة مفاجئة، الواقع هو اليوم، فريق ضائع منذ عامين بالضبط، تحديدا منذ مباراة بوركينافاسو في المغرب.

وقال ايضا: أسلوبنا واحد : عقيم، مع سيطرة بلا ذكاء، كرات عرضية، وغياب تام للتنشيط الهجومي مع مهاجمين معزولين ومحاولات قليلة جدا قد تفلح إحداها، لنترك مساحات للمنافسين (ولو كانوا غينيا وسيراليون) لاستغلالها في هجمات عكسية خطيرة.

واختتم حديثه قائلا: هؤلاء اللاعبون من المستحيل أن يكونوا جميعا سيئين، هناك مشكلة في توظيفهم في كيفية استغلالهم، عمل كبير بانتظار المدرب إن كان يهمه فعلا أن لا يكرر مهزلة أخرى في كأس أفريقيا، غير ذلك فهي مباراة للنسيان للجمهور بل للأسف والحسرة وللعودة إلى الصفر أي إلى ما قبل لقاء الرأس الأخضر.

منتخب مصر والعشرة الطيبة

قال حسن المستكاوي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مباراة كبيرة بين كبيرين ومنتخب مصر "العشرة الطيبة" تلك كانت مباراة معيار قوة لمنتخب مصر لقوة الفريق المنافس .

واصل حسن المستكاوي : والعشرة الطيبة هم لاعبو منتخب مصر فقد قدموا مباراة كبيرة وسط جمهور مصرى وجزائرى شديد الحماس وروحه رياضية فبدت المباراة كأنها رسمية تحسم بطولة ما .

أكمل حسن المستكاوي: بحساب الفرص الحقيقية كان الفراعنة أقرب للفوز والمباراة فيها جهد وكفاح من الطرفين كما كانت التوقعات انها ستكون بين فريقين كبيرين ورغم الضغط المستمر في الدقائق الأخيرة من اللقاء من جانب الفريق الجزائرى للعودة وقال حسن المستكاوي أيضا: ورغم الخطأ الدفاعي الذي أسفر عن التعادل أضع تقييمات المنتخب في ضوء قوة المنافس والقدرة على صناعة الفرص فقد قدم منتخب مصر عرضا كشف عن قوة شخصيته وقوته الذهنية بعد ان لعب قرابة الساعة بعشرة لاعبين أمام فريق قوى مارس الضغط العالي والعنيف في كثير من الأوقات ومع ذلك كانت له الفرص الأخطر المحققة للتهديف من جانب صلاح ومصطفي محمد ومرموش بينما تألق الشناوى

واختتم حسن المستكاوي حديثه قائلا: درجات لاعبي المنتخب

الشناوى 10 محمد حمدي 6،5 عبد المنعم 8. علي جبر. 7 هاني 3 ( وخصم 4 درجات للطرد) عمر كمال 7 . النني 8. وزيزو 7 حمدى فتحي. 9 تريزيجيه. 9

مصطفي محمد 8 . صلاح 9 مرموش.7

ياسر ابراهيم 6 طارق حامد 7 حسين الشحات لم يختبر

فيتوريا 9

الحكم يحيي الملا 10

ودية مصر والجزائر تجربة مفيدة

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي تعادل منتخب مصر مع الجزائر .

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"تجربة عظيمة لمنتخب مصر ..

استطرد: نجاح هايل لفيتوريا وللاعبي الفراعنة.. واختبار فني حقيقي على أعلى مستوى.. اختبار لأفكارك.. اختبار للشخصية والهوية..

تابع ابراهيم فايق: اختبار الضغط باللعب منقوص العدد من الدقيقة ٣٠ أمام منتخب الجزائر القوي.‏مؤشر عظيم للمنتخب مع فيتوريا ".

أداء رائع لمنتخب مصر

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي تعادل منتخب مصر مع الجزائر في اللقاء الودي .

وكتب مهيب خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أداء رائع من منتخبنا أمام الجزائر وتعادل ايجابي 1/1.

أضاف: منتخب مصر يلعب 10 لاعبين منذ الدقيقة 30 .... رايك في المباراة واداء فيتوريا والاعبين ؟ ".