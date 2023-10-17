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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحركات جديدة في سوق الذهب.. سعر الدولار اليوم وأخر مستجدات الطقس.. أخبار تهمك

الذهب والدولار والأرصاد
الذهب والدولار والأرصاد

قدم موقع صدى البلد  مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 15-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

القاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

قدّمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 - 21
الإسكندرية 27 - 20
الإسماعيلية 31 - 18
الغردقة 32 -22
أسوان 34 - 20
سوهاج 31 - 19
المنيا 31 -17

 

الدولار يسجل 30.82 جنيه.. تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-10-2023

ستعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.61 جنيه للبيع، و 32.46 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.62 جنيه للبيع، و37.45 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.07  جنيه للبيع، و99.62 جنيه للشراء .

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريراً عن  أسعار الذهب  اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2330 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18640 جنيها.

الذهب الدولار الأرصاد درجات الحرارة العملات الأجنبية والعربية

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