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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة بنها ، حملة التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.


وأشار " الجيزاوى " إلى أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة ، مؤكدا  أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية للدولة الفلسطينية.


ومن جانبه أشاد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم فعاليات الحملة، وحشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالتبرع من كافة كليات الجامعة.


وأشار الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن عملية التبرع شهدت إقبالا كبيرا من منسوبي الجامعة إيمانا منهم بالدور الكبير الذي يقدموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

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جامعة بنها الاغاثة الانسانية الدكتور ناصر الجيزاوى خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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