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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 18-10-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد  سعر الذهب في مصر  ثباتا مع مستهل معاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-10-2023، في محلات الصاغة المختلفة وعلى مستوي الأعيرة الذهبية المتنوعة.

ومع بنهاية التعاملات المسائية ارتفع  المعدن الأصفر بمعدلات غير مسبوقة، مسجلا زيادة 111 جنيه على الأقل في الجرام الواحد على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

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وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2441 جنيه للبيع و 2462 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2663 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 لحوالي 1997 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 14 نحو 1553 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18.46 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 82.815 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.86 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار حيث وصل سعر جرام الذهب 61.61 دولارًا، أما عن كيلو الذهب فقد وصل سعره عالميًا إلى 61،613.32 دولاراً، كما وصل سعر أونصة الذهب (الأوقية) 1915.89 دولاراً بنسبة انخفاض 0.83%، كما انخفضت أسعار الفضة ليصل سعر أونصة الفضة إلى 22.5 دولاراً، وبنسبة انخفاض 0.61%.

وسجلت  أسعار والمعادن في السوق العالمية سعر الفضة 22.5 دولاراً للأونصة، بنسبة انخفاض 0.61% فيما سجل سعر النحاس 3.5921 دولاراً ، بنسبة ارتفاع 0.36% و سجل سعر طن الصلب 3589 يوان صيني، بنسبة انخفاض 0.08%.

كما سجل سعر البلاتنيوم 875.70 دولاراً للأونصة، بنسبة انخفاض 0.60% و شهد سعر التيتانيوم استقراراً اليوم بسعر 6 دولارات للكيلو جرام.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 سعر عيار 24 اليوم اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

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