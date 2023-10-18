يوم للتاريخ.. بيان عاجل من نتنياهو خلال زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي

عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فور وصول الأخير في زيارته إلى تل أبيب.

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل تثمن دعم الولايات المتحدة الراسخ لها من أجل الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل هي الأولى لرئيس أمريكي في زمن الحرب.

على جانب آخر، قال نتنياهو إن إسرائيل ستدمر حركة حماس تماما كما حدث مع تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى أن حماس قتلت 1400 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر بينهم أمريكيون.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس، لذلك يجب على العالم المتحضر أن يتحد لهزيمة حماس".