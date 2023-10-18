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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الفلسطيني: مصر صاحبة يد نظيفة في سجلنا النضالي.. وهي عمود الخيمة

صدى البلد

ثمن دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، الجهود المصرية الداعمة للأزمة الفلسطينية على مدار سنوات وعهود ماضية في كل الأزمات والمواقف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، في نقابة الصحفيين بالقاهرة.

وقال السفير الفلسطيني: “ما تقومون به في مصر من تضامن نحن نفتخر به في فلسطين، وهو رسالة مصر للشعب الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، ولكن 100 مليون مصري مع الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “نحن يكفينا دعمكم ومشاعركم النبيلة وكل ما تفعلونه من أجل أن نبقى صامدين على أرضنا، ومصر ليست مجرد دولة عربية فقط، ولكنها محورية أفريقية عربية مصر صاحبة يد نظيفة في السجل النضالي الفلسطيني قدمت الشهداء والمساعدات.. نحيي جيش مصر”.

واختتم: “طالما مصر بخير فالأمة العربية بخير وفلسطين بخير.. مصر هي عمود الخيمة، طالما مصر بالخير فالعرب بخير”.

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