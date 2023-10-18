حزب المصريين الأحرار: واجب على العرب استخدام سلاح البترول لمواجهة التعنت الإسرائيلي

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد السيسي رئيسًا لمصر، إن استمرار تصعيد الجانب الإسرائيلي ورفض بنيامين نتنياهو دخول المساعدات الي قطاع غزة يشكل خطورة داهمة للمنطقة؛ تستوجب وحدة القوى العربية واستخدام كافة الإمكانيات المتاحه ردا علي ذلك التصعيد.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريحات صحفية، أنه جاء الوقت والاون لاستخدام القوي العربية سلاح البترول لمواجهة حالة الحصار والتعنت الذي تتبناه إسرائيل، علي غرار ماحدث إبان حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣.

وأكد أن أتحاد الدول العربية بات علي محك الاختبار الأخطر في التاريخ الحديث والمسؤولية التاريخية للدفاع عن المنطقة بأكملها، وإلا سيأتي الوقت يعلو قول «أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض» ولن يجدي الندم علي التهاون في الحقوق والتفريط في الدفاع عن مقدرات المنطقة العربية.