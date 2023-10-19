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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيركايرو تفتح 3 خطوط جوية جديدة في أفريقيا خلال ديسمبر

شركة ايركايرو
شركة ايركايرو

تعتزم شركة إير كايرو التابعة  لوزارة الطيران المدني، فتح نقاط جوية جديدة بدول غرب أفريقيا، وذلك إعتبارا من شهر ديسمبر المقبل 2023 إلى كل من بوركينا فاسو والعاصمة السنغالية داكار ومديتة طنجة بالمملكة المغربية.

يأتى ذلك إنطلاقا  من حرص وزارة الطيران المدني على الإهتمام بالقارة الأفريقية  في ظل التقارب المصري الأفريقي خلال الأونة الأخيرة، وربط شبكه السفر الدولي من المدن داخل غرب أفريقيا الي عدد من المدن داخل قاره أوربا والشرق 

ومن المقرر أن تسير إير كايرو رحلاتها بواقع رحلتين إسبوعيا  لكل من واجادجو فى بوركينافاسو والعاصمة السنغالية داكار وفقا لحالات العرض والطلب وتغيرات سوق النقل الجوى.

 كما من المقرر أن تسير الشركة أيضا رحلتين اسبوعيا إلى مدينة طنجة المغربية على متن  أحدث طائرتها الجديدة المنضمة حديثًا إلى أسطول شركة إير كايرو مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إيركايرو تسعى لزيادة اسطولها، وفقا لخطة تنموية ليصل بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة مختلفة الطرازات.

الطيران المدني بوركينا فاسو داكار طنجة

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