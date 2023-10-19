طفرة سياحية... محافظ مطروح يعلن انتهاء موسم الشارتر باستقبال 214 طائرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ختام الموسم السياحي لطائرات الشارتر القادمة لمطار مرسى مطروح الدولي لموسم عام 2023.

واوضح المحافظ ان مطروح شهدت استقبال 214 رحلة طيران شارتر من عدد من الدول الاوروبية والاجنبية على مدار أكثر من 5 شهور.



واضاف ان محافظة مطروح شهدت خلالها حالة من الرواج والانتعاش السياحي الكبير، نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها.

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدد منها الجنسيات المختلفة (إيطالية وصربيا وسلوفاكيا وتشيكية) منها عدد 134 رحلة من دولة ايطاليا و 33 رحلة من التشيك وعدد33 رحلة من سلوفاكيا و14 رحلة من دولة صريبا، وكان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات.