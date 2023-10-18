سكرتير عام مطروح يتابع التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور بواحة سيوة

اجتمع اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح مع رئيس مدينة سيوة وجميع الأجهزة المعنية الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان وذلك داخل القرية الأولمبية بسيوة.



ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بالإسراع في تنفيذ الأعمال من نظافة ودهانات ووضع الإعلام والإشارات المرورية واللافتات، والاطمئنان على توافر كافة البنية التحتية اللازمة لباكيات وأجنحة المعرض المقام بالمهرجان وتوافر سبل الراحة للعارضين بالتنسيق مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الصناعة وجميع الجهات المشاركة.



وأشار على المتابعة الدورية من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لكافة الاستعدادات والتجهيزات النهائيه لانطلاق فعاليات المهرجان.



وأوضح محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أن جميع الإدارات التنفيذية وبمشاركة لجنة التجهيز والإعداد للمهرجان بسيوة تكثف استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال ضيوف المحافظة خلال تلك الفترة وظهور المهرجان بالشكل المشرف واللائق بالمحافظة أمام ضيوفها من داخل مصر وخارجها.

السكرتير العام يتابع استعدادات مهرجان التمور