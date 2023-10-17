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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار جهود مطروح في تيسير الطرق للمواطنين بالمناطق المتأثرة بمياه السيول

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الجولة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ أعمال تمهيد الشوارع والطرق ووضع طبقة أساس بمنطقة الخروبة يرافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق والعميد حسن الحوا مدير عام مرور مطروح ومحمود إمبابي مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من أهالي المنطقة.

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ووجه محافظ مطروح بتفقد لجنة متابعة مجرى السيول لمعاينة جميع الشوارع ووضع خطة عمل للبدء وفقا الأسبقية والأولوية للمناطق المتأثرة الأكثر كثافة في وضع طبقة السن بدءا من منطقة مخزي السيل أسفل الهضبة
وطمأن محافظ مطروح الأهالي بأنه سيتم عمل جميع الشوارع وفق الأولوية مع ضرورة تعاون الأهالي في مد الشوارع وإزالة أي اعتراضات لمجرى السيل وفقا لرؤية اللجنة حفاظا على سلامة المباني وتيسير حركة المواطنين قبل موسم الشتاء.

محافظ مطروح خلال الجولة 
محافظ مطروح خلال الجولة 
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