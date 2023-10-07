لتفادى السيول والاستفادة من الأمطار.. محافظ مطروح يبحث إنشاء خزان بنهاية الوادي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح منطقة الخروبة ومتابعة سير مجرى سيل الوادى مع الاستماع لأهالي المنطقة وآرائهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أضرار السيل والعمل على تجميع المياه والاستغلال الأمثل لها.



ووجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء خزان تجميع مياه كبير بنقطة تجمع بنهاية الوادى قبل الكتلة السكنية لتفادى السيول والاستفادة من الأمطار.



كذلك التوجيه لمديرية الطرق برفع مستوى الطريق فوق مواسير ممر مجرى السيل لتيسيير حركة المواطنين حال وقوع سيل آخر.



كما تفقد منطقة وادى الرمل وتتبع مسار مجرى السيل بين المساكن ومقترحات عمل تحويلات بعيدا عن المبانى.



ووجه محافظ مطروح لمديرية الطرق وبالتعاون مع جهود عدد من المقاولين في الإسراع في اعمال تمهيد وتسوية الشوارع الجانبية بمنطقة الكيلو ٤ بطبقة اساس لتيسيير حركة الأهالي والسيارات ومنع تراكم المياه.

محافظ وسكرتير عام مطروح خلال تفقد المماطق المتضررة

محافظ وسكرتير عام مطروح خلال تفقد المماطق المتضررة