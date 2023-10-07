عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتفادى السيول والاستفادة من الأمطار.. محافظ مطروح يبحث إنشاء خزان بنهاية الوادي

محافظ وسكرتير عام
محافظ وسكرتير عام مطروح خلال تفقد المماطق المتضررة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح منطقة الخروبة ومتابعة سير مجرى سيل الوادى مع الاستماع لأهالي المنطقة وآرائهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أضرار السيل والعمل على تجميع المياه والاستغلال الأمثل لها.

مطروح.. تعطيل الدراسة غدا لرفع تراكمات مياه السيول من الشوارع والمدارس

بعد انهيار سور محطة كهرباء النجيلة.. إجراءات عاجلة من الأجهزة التنفيذية بمطروح


ووجه محافظ مطروح بدراسة إنشاء خزان تجميع مياه كبير بنقطة تجمع بنهاية الوادى قبل الكتلة السكنية لتفادى السيول والاستفادة من الأمطار.


كذلك التوجيه لمديرية الطرق برفع مستوى الطريق فوق مواسير ممر مجرى السيل لتيسيير حركة المواطنين حال وقوع سيل آخر.


كما تفقد منطقة وادى الرمل وتتبع مسار مجرى السيل بين المساكن ومقترحات عمل تحويلات بعيدا عن المبانى.


ووجه محافظ مطروح لمديرية الطرق وبالتعاون مع جهود عدد من المقاولين في الإسراع في اعمال تمهيد وتسوية الشوارع الجانبية بمنطقة الكيلو ٤ بطبقة اساس لتيسيير حركة الأهالي والسيارات ومنع تراكم المياه.

محافظ  وسكرتير عام مطروح  خلال تفقد  المماطق المتضررة 
محافظ  وسكرتير عام مطروح  خلال تفقد  المماطق المتضررة 
محافظ  وسكرتير عام مطروح  خلال تفقد  المماطق المتضررة 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات سيول مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

رسميا| الهيئة الوطنية للانتخابات: تسلمنا أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترشيحاتنا

الفريق عبد رب النبي حافظ وبطولات الفرقة 16| شارون يعترف: خسرت 300 جندي بسببه..وأمضينا ليلة من أسوأ الليالي

رئيس الكنيست الإسرائيلي: نعيش يوما صعبا.. والحرب فرضت علينا

صمت العالم مخجل.. الأزهر يقدم التعازي في ضحايا فلسطين الأبرياء

تشيلسي يواصل صحوته بالفوز على بيرنلي.. وشيفيلد يخسر من فولهام بالدوري الإنجليزي

حماية العدالة والقانون الدولي|تركيا تعلن استعدادها للتدخل في الأزمة الفلسطينية

بعد رفضها الارتباط به.. دريك يهاجم ريهانا في اغنيته الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مثل هذا اليوم.. النحاس يفاجئ الجميع بإلغاء معاهدة 1936 لهذه الأسباب

هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

صداع ورؤية ضبابية.. معلومات صادمة عن متلازمة النظر للكمبيوتر

بفستان حمل .. ابنة أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ