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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انهيار السور محطة كهرباء النجيلة.. إجراءات عاجلة من الأجهزة التنفيذية

انهيار سور محطة كهرباء
انهيار سور محطة كهرباء النجيلة

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه تم التنسيق مع رئيس مدينة النجيلة والدفع بلودر لعمل ساتر ترابي لمنع وصول مياه السيول لمحطة كهرباء النجيلة وذلك بعد انهيار جزء من سور محطة الكهرباء.

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وأضاف أنه تم الدفع بسيارات سحب مياه  الأمطار من المحطة، مع القيام بأعمال ترميم سور محطة الكهرباء بمدينة النجيلة الذي انهار بسبب الأمطار ودخلت المياه المحطة.


وأضاف النائب عيسى أبو تمر بأنه تواصل مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لسرعة تحرك الأجهزة التنفيذية المعنية المتضررة من الأمطار بمناطق الكيلو ٤ ووادي الرمل والخروبة والقصر، وتم التوجه إلى وادي تويويع بالكيلو ٤، منذ سقوط الأمطار في تمام الساعة ١١ مساء يوم الخميس.


وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وأمانة الأزمات والكوارث، وأمناء المراكز والجهات المعنية لمتابعة أوضاع المناطق المتضررة وتحرك أعضاء الأمانة لمناطق المتضررة والإبلاغ فورا عن شكاوى المواطنين.

انهيار سور محطة كهرباء النجيلة 
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