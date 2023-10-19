وفاة راكب تركي في مطار القاهرة أثناء وصوله من اسطنبول

توفي راكب تركي الجنسية، بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك أثناء إنهاء اجراءات وصوله من اسطنبول ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة النيل للطيران القادمة من اسطنبول، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط راكب تركي الجنسية، الذي يبلغ من العمر 77 عاما ويدعي م. س.

وتم استدعاء الدكتورة ميرنا سلامة من الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، التي وقعت الكشف الطبي على الراكب، وتبين أنه فارق الحياة بالفعل، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.