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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعرب لنظيره الإسرائيلي عن تقديره لتطورات إيصال المساعدات لغزة

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إنه أعرب لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، عن تقديره لتطورات إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنهما بحثا إجراءات إسرائيل لاستعادة الأمن بعد هجمات حماس.

وأوضح أوستن، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه أكد لجالانت "التزام الولايات المتحدة بردع أي دولة أو جهة تسعى لتصعيد الصراع".

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند سؤاله من أحد المراسلين، الجمعة، عما إذا كان ينبغي لإسرائيل تأجيل الاجتياح البري المحتمل لقطاع غزة، حتى يتم تحرير المزيد من الرهائن أو الأسرى، "نعم".

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وفي وقت سابق الجمعة قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تلقت "تهديدًا" من قبل السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة، وإن تل أبيب طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى، الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح، فضلاً عن الطواقم الطبية.

كما طالبت الجمعية المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني".

 

 

 

قطاع غزة جالانت أوستن إسرائيل حماس

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