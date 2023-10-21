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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يفتتح قمة القاهرة للسلام بمشاركة عربية ودولية واسعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عربية دولية واسعة.

أكد الرئيس السيسي أننا نلتقي من القاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا وأن شعوب العالم كله تترقب نتائج قمة القاهرة للسلام.

وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

 ضرورة وقف التصعيد الجاري

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

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