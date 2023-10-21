هاشتاج قمة القاهرة للسلام يجتاح تويتر لوقف الحرب على غزة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج قمة القاهرة للسلام، معبرين عن ضرورة أتخاذ موقف حاسم في وقف الحرب على غزة.

وطالب الكثيرون بتطبيق القانون الدولي، والتحرك العاجل لتوفير الحماية المدنية.

وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت 21 أكتوبر؛ لبحث الهجمات الوحشية المتصاعدة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قمة القاهرة الدولية للسلام، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، في قصر الاتحادية الرئاسى بالقاهرة، الأربعاء، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة.

وقال الرئيس السيسي: “تناولت مع المستشار شولتس القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام”.