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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: 2.5 مليار دولار حصيلة الطروحات بالربع الأولى من العام المالي الجاري

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أعلنت وزارة المالية تنفيذ صفقات لتخارج الدولة-بيع الدولة جزء من حصتها في الشركات المملوكة لها لصالح القطاع الخاص-  بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات” خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأكد محمد معيط وزير المالية،اليوم،في بيان صحفي أن صفقات التخارج تساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

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وتعليقا علي تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التي خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B»، قال معيط: إننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» وابرزها توقعات باستمرار الحكومة المصرية  في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

 

وأضاف معيط، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال إسراع  برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

إشادة بالانضباط المالي لموازنة المصرية

وذكر وزير المالية، أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».

متابعة حكومية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات في مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

المالية القطاع الخاص الاستثمارات الاجنبية مصر ستاندرد آند بورز

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