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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار شرم الشيخ ينجح في سريان شهادة الأيزو 9001 لعام جديد

صدى البلد

نجح مطار شرم الشيخ الدولي فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء  المراجعات على المطار، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدني على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية.

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب و جميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو موجها الشكر و التقدير للطيار/ نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي و مشيداً بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنه أخرى مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

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