أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 23-10-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 63 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 92 و 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر 128 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و 31.5 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 19 و 20 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 10.5 و 11.5 جنيه.

