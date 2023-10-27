ثعلب ضال تخشب قلبه.. حيثيات المشدد 7سنوات لسارق صور البنات من هواتفهن

حصل موقع صدى البلد على نسخة من حيثيات حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم بالسجن 7 سنوات على المتهم بسرقة بيانات الفتيات من على هواتفهن المحمولة وتهديدهن بنشرها، وتم تأييده.

انقلب كالثعالب الضالة وسلك مسلك الشيطان

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية المداولة قانونًا وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها استخلاصًا من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة حاصلها أن المتهم مصطفى أحمد وأمثاله انقلب كالثعالب الضالة، فقد ضل الطريق القويم وسلك مسلك الشيطان الذي أرشده إليه إذ اتخذ من ارتكابه وقائع هي من قبيل ولاتجسسوا التي نهى الله عنها في قرآنه الكريم وبدلًا من أن يكون لبنة في بناء الوطن وهو ممن تعلم في معاهدها التعليمية المختلفة حتى صار مهندسًا ليكون قدوة حسنة لم يأت بعده من أجيال.

مخالب القانون وسيف العدالة فوق الجميع

وأضافت الحيثيات أن المتهم داست أقدامه كل القيم الإنسانية مما يصدق عليه اتخذ الشيطان له قرينًا فساء قرينا وقد تخشب قلبه وتكلس ضميره معتقد أنه بمنأى عن مخالب القانون وسيف العدالة وأنه فوق المحاسبة متناسيًا أن الله يمهل ولا يهمل وأن يوم الحساب لاريب فيه فسطوة القانون دائمة ولا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون وهو النهج الذي تتبعه البلاد لتكون الأحكام ضدهم عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات أمن بلدنا الحبيب.

استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

وأكدت الحيثيات راح المتهم يجعل من نفسه معول هدم للقيم الاجتماعية ساعيًا إلى هتك ستر الأمنين فاستحق لعنه الله والملائكة والناس أجمعين وهاكم ما أتاه هذا المتهم من جرائم يندى له الجبين إذ اتخذ من الدخول عمدًا إلى نظام معلوماتي محظور الدخول عليه ونسخ البيانات والمعلومات الموجودة على هذا النظام المعلوماتي والدخول عمدًا على النظام المعلومات لهواتف الفتيات المجني عليهن ونسخ صور ومحادثات خاصة بهن وهددهن بإفشاء أمور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب التكليف لهن بإرسال صور تظهر مواطن العفة من جسدهن.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم مصطفى أحمد محمد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتهديد غيره كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر، بأن هدد المجني عليهن «ميرنا .ط»، «رباب .ع»، «فاطمة .ي» برسائل كتبها وأرسلها إليهن عبر تطبيقات «وتس آب – انستجرم - ماسنجر» بنشر مقاطع وصور تظهر سوءتهن تمكن من الحصول عليها وصاحب ذلك التهديد تكليفه لهن بتصوير مواطن العفة من أجسادهن وطلبه إرسال تلك الصور إليه.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالدخول عمدًا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه ونتج عن ذلك نسخ للبيانات والمعلومات الموجودة على ذلك النظام المعلوماتي لهاتف المجني عليهن وقام بنسخ صور ومحادثات جرت عليه.

وأكدت التحقيقات اعتداء المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية ونشر صورا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية شخص المجني عليهن دون رضائهن.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بإنشاء حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليهن بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات.