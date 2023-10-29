سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-10-2023

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-10-2023.

استقرار السعر

وشهد سعر الدولار استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-10-2023؛ أمام الجنيه في البنوك المصرية البالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، في بنوك “مصر والأهلي المصري، التنمية الصناعية”.



سعر بنوك القطاع الخاص



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30,85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، المشرق، الإسكندرية، بلوم، البركة، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول".

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

حدود بطاقات الخصم المباشر



أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، بهدف تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.

بشرى للمواطنين بالخارج

وأضاف البنك المركزي المصري، خلال بيان صحفي، أن الإجراءات الجديدة تتضمن السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.

وأكد البنك المركزي المصري أنّ على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، إذا جاوز فترة الـ90 يوما.

وتابع، أنّه حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لوضعه في القائمة السلبية، وإدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وأوضح البنك المركزي المصري أنّ التعليمات الجديدة تهدف إلى تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، وتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك، والحد من إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.

ويأتي القرار إلحاقًا للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 /10 /2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

ويشار إلى أن البنك المركزي اتخذ هذه التدابير بعد أن تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرص البنك المركزي على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.

يذكر أن البنك المركزي اصدر تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، هذا، ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن سداد الدولة فوائد وأقساط بقيمة 17.77 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 (9 أشهر).

وأضافت النشرة أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022 /2023.

وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري إلى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022 /2023.

وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022 /2023.

وأوضحت النشرة أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38.5% بنھایة مارس 2023.