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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تنفيذ البرنامج الكشفي لتنمية المهارات بمراكز الشباب بمدن سيناء

النشاط الكشفي في
النشاط الكشفي في مراكز الشباب بسيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، تنفيذ  البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين في المراكز على المستوى المحلي خلال الفترة من  15اكتوبر حتي 15 يناير 2024م.، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإدارة تنمية النشئ وايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين.

 

200طليعا وطليعة:

 

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،  إنه يتم التدريب في مراكز الشباب بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، من خلال القادة الكشفيين بعدد 200 طليعا وطليعة لكل مركز.

وقال إنه تمة  تنفيذ البرنامج ، بمركز شباب سالم الهرش إدارة بئر العبد،  تدريب القائد عمار صلاح..حيث تم تدريب الاشبال والكشافة على الوعد والقانون.

   كما تم تنفيذ البرنامج بمركز شباب الضاحية السلام بالعريش، تدريب القائد خالد  محمد  والقائد هدي احمد لتدريب فريق الاشبال والزهرات من خلال ندوه عن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط واحداث حرب غزة.

أشرف على الفعاليات  عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وبشري احمد محمد مسؤلة النشاط الكشفي بالإدارة.

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