متفوتش الفرصة .. هيونداي توسان بخصم 70%

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

هيونداي توسان موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

هيونداي توسان موديل 2023

وتأتى السيارة هيونداي توسان موديل 2023 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 8.342 دولار ، اما الفئة المتوسطة 8.106 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 7.870 دولار .

هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2023

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

جاءت السيارة قياسات السيارة هيونداي توسان موديل 2023 نحو 4.630 للطول، و 1.865 للعرض، و1.665 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 539 لتر.