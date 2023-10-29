إطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه نهاريا والجليل الغربي شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل قبل فترة قصيرة، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدات توبا-زنجارية وروش بينا وأيليت هاشاهار وهاتسور هجليليت في الجليل الأعلى.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “تم اعتراض اثنين من المقذوفات من قبل الدفاعات الجوية، في حين سقطت الثالثة في منطقة مفتوحة، دون التسبب في أي أضرار”.

وفي وقت سابق، أطلقت صواريخ أيضا من لبنان على مناطق قريبة من بلدتي المالكية وعرب العرامشة الشماليتين، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر إطلاق الصواريخ.