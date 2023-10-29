مأساة.. انهيار فرد إنقاذ بعد إخراج طفلة من تحت الأنقاض بـ فلسطين

رصد مقطع فيديو قصير منتشر عبر تطبيق “انستجرام” ردة فعل مأساوية من أحد أفراد الأطقم الطبية في غزة.

بينما يقوم المواطنون الفلسطينيون بإخراج جسد طفلة من تحت الأنقاض طالبين بإخراجها إلى الإسعاف انهار أحد أفراد الطاقم الطبي صارخا.

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ومنذ قليل، قال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، بشار مراد، اليوم الأحد، إن إخلاء المستشفي مستحيل لعدم وجود مكان لاستيعاب الجرحى.

وأكد مدير مستشفى القدس، أن “المستشفي يأوي أكثر من 14 ألف نازح وعشرات المصابين”.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، أعلن في وقت سابق من اليوم، تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف محيط المستشفى.

بدوره، أعرب الصليب الأحمر الدولي، عن قلقه إزاء العواقب تحذيرات إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس.

وكتب الصليب الأحمر، عبر منصة “إكس”، “نشعر بقلق عميق إزاء العواقب المحتملة للتهديدات الإسرائيلية الصادرة إلى مستشفي القدس.. المستشفى مليء بالمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من العائلات التي لجأت إلى هناك”.

قال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، بشار مراد، اليوم الأحد، إن إخلاء المستشفي مستحيل لعدم وجود مكان لاستيعاب الجرحى.

وأكد مدير مستشفى القدس، أن “المستشفي يأوي أكثر من 14 ألف نازح وعشرات المصابين”.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، أعلن في وقت سابق من اليوم، تضرر أقسام في مستشفى القدس وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف محيط المستشفى.

بدوره، أعرب الصليب الأحمر الدولي، عن قلقه إزاء العواقب تحذيرات إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس.

وكتب الصليب الأحمر، عبر منصة “إكس”، “نشعر بقلق عميق إزاء العواقب المحتملة للتهديدات الإسرائيلية الصادرة إلى مستشفي القدس.. المستشفى مليء بالمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من العائلات الترصد مقطع فيديو قصير منتشر عبر تطبيق “انستجرام” ردة فعل مأساوية من أحد أفراد الأطقم الطبية في غزة.

بينما يقوم المواطنون الفلسطينيون بإخراج جسد طفلة من تحت الأنقاض طالبين بإخراجها إلى الإسعاف انهار أحد أفراد الطاقم الطبي.