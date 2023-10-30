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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ بالخطأ أم استهداف الميناء؟.. انفجار كبير في سماء مدينة حيفا الإسرائيلية

صاورخ
صاورخ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، بدوي انفجار كبير في سماء حيفا رغم عدم صدور إنذار عن هجوم صاروخي في المدينة، وسط أنباء عن محاولة استهداف ميناء حيفا.

 

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن هناك احتمال أن يكون انفجار حيفا ناجما عن صاروخ اعتراضي انطلق بالخطأ. 

 

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأثنين، أنه تم اعتراض صواريخ تم إطلاقها من اليمن من قبل جماعة الحوثي صوب مدينة إيلات في الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هناك تقارير حول إطلاق صاروخ باليستي من اليمن وتم اعتراضه من قبل سلاح البحرية الأمريكي شمال البحر الأحمر.

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن التقرير الأولي عن اعتراض صاروخ فوق البحر الأحمر بأنه كان متجها نحو الاحتلال الإسرائيلي.

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