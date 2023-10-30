عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الوقود| فشل مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

أفادت شبكة NBC بتعثر مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي لرفض الاحتلال إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

 

ووفقا لشبكة NBC نقلا عن مسؤول أمريكي سابق مطلع، تعثرت المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بسبب عدم رغبة الاحتلال الإسرائيلي في إرسال الوقود إلى غزة.

 

وقال المسؤول الأمريكي، إن حماس اعترضت على ضمان إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الأجانب في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن الذين يقدر عددهم بـ 230 رهينة.

 

وأضاف المسؤول الأمريكي لـ NBC : "لقد أصرت حماس على الحصول على الوقود، ولكن الجانب الإسرائيلي والأمريكي، بالإضافة إلى دول أخرى، يريدون إطلاق سراح مجموعة كبيرة من مواطنيهم".

 

وعلى جانب آخر، أكد تقرير نشره موقع (أو أي كنديان) إجراء مصر اتصالات مكثفة مع كافة الدول والجهات المعنية على المستويين الدولي والإقليمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة.

 

ونقل الموقع الكندي، اليوم الأحد، عن مصادر مصرية، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع كافة الدول والجهات المعنية دوليا وإقليميا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة.

 

أضافت المصادر أن القاهرة تكثف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. 

شئون الأسرى: إسرائيل تتكتم على عدد المعتقلين وربما تبيت شيئا ضدهم

اللواء سمير فرج: إسرائيل ترفض مقترحات حماس لتبادل الأسرى

مفاوضات تبادل الأسرى حماس الاحتلال الاسرائيلي غزة الوقود المقاومة الفلسطينية حركة حماس قطاع غزة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

بحضور الأهل والأصدقاء.. مصطفى شعبان وبسمة سالم يحتفلان بالزفاف السعيد

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

مصر تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإسرائيل تحت ضغط شديد

شئون الأسرى: إسرائيل تتكتم على عدد المعتقلين وربما تبيت شيئا ضدهم

اللواء سمير فرج: إسرائيل ترفض مقترحات حماس لتبادل الأسرى

العدد يتزايد يوميا.. تعرف على حصيلة الأسرى الإسرائيليين مع المقاومة الفلسطينية

جارية حاليا.. خبير استراتيجي: مفاوضات بين المقاومة وجيش الاحتلال حول الأسري

ترشيحاتنا

دعاء في الصباح لك ولمن تحب.. 19 كلمة تخلصكما من الذنوب والهموم والتعب

عاجل.. مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 3 بسبب انقلاب دبابة على الحدود الشمالية

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية بعد إقرار الأثر الرجعي

بسبب الوقود| فشل مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل

احذر.. هذه الأطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الاثنين 30-10-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الباذنجان.. أطعمة لمرضى القولون

بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة

تعرف على فوائد شرب اليانسون للرضاعة

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ