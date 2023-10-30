بسبب الوقود| فشل مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل

أفادت شبكة NBC بتعثر مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي لرفض الاحتلال إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

ووفقا لشبكة NBC نقلا عن مسؤول أمريكي سابق مطلع، تعثرت المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بسبب عدم رغبة الاحتلال الإسرائيلي في إرسال الوقود إلى غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، إن حماس اعترضت على ضمان إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الأجانب في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن الذين يقدر عددهم بـ 230 رهينة.

وأضاف المسؤول الأمريكي لـ NBC : "لقد أصرت حماس على الحصول على الوقود، ولكن الجانب الإسرائيلي والأمريكي، بالإضافة إلى دول أخرى، يريدون إطلاق سراح مجموعة كبيرة من مواطنيهم".

وعلى جانب آخر، أكد تقرير نشره موقع (أو أي كنديان) إجراء مصر اتصالات مكثفة مع كافة الدول والجهات المعنية على المستويين الدولي والإقليمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة.

ونقل الموقع الكندي، اليوم الأحد، عن مصادر مصرية، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع كافة الدول والجهات المعنية دوليا وإقليميا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة.

أضافت المصادر أن القاهرة تكثف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي.