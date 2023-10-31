أخبار العالم.. عشرات الشهداء والجرحى في عموم فلسطين.. قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة.. روسيا تتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة إبادة جماعية لسكان غزة.. قمة عربية طارئة في الرياض

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية عن سقوط عشرات المواطنين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع

اهتز مستشفى القدس بعد 'قصف مدفعي وغارات جوية' مكثفة على حي تل الهوى المحيط بمدينة غزة، حسبما أفادت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

استشهد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وقالت مصادر بالقطاع إن طيران الاحتلال أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن ارتقاء عدد

تحدث وزير خارجية السلطة الفلسطينية ، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، عن الواقع المرير الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية. وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي: '2.3 مليون فلسطيني في غزة يواجهون الموت كل يوم وكل ليلة'. 'احفظهم. أنظر إليهم كبشر.

ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة. وأفاد تقرير صادر عن النقابة، بأن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على خطط حزب الله إنه مع مقتل العشرات من مقاتليه خلال ثلاثة أسابيع من الاشتباكات الحدودية مع إسرائيل، تعمل الجماعة اللبنانية على وقف خسائرها

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثابت لإسرائيل ، يواجه ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تعمل مع الوكالات الحكومية والحلفاء والشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير. وذكرت الوزارة- في بيان على موقعها الإلكتروني- "أن المسؤولين الأمريكيين يعملون بشكل وثيق مع القادة الإسرائيليين ومع الشركاء في المنطقة لاستعادة الأمن في المنطقة والعمل

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع.

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع تكثيف العمليات البرية لبلاده في غزة، وبدلا من أن يقول كما قال الكتاب المقدس أن هناك وقت للسلام، قال ‘هذا وقت الحرب’، وفقا لـ سي ان ان.

قتل الاحتلال الاسرائيلي 18 فلسطينيا، الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قال مدير مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، صبحي سكيك، لشبكة CNN يوم الاثنين، إن هجوماً إسرائيلياً ألحق أضراراً بمستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، وهو مستشفى السرطان الرائد في غزة.

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى فتح معبر كرم أبو سالم الذي يربط إسرائيل بغزة في محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

31/10/2023 01:14 ص

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وإصابت شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة

تشن الطائرات الحربية للاحتلال الاسرائيلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوربي بخان يونس

طالب مندوب الصين لدى مجلس الأمن، الولايات المتحدة لاتخاذ موقف مسؤول تجاه وقف إطلاق النار في غزة وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، في جلسة مجلس الامن المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، إن مشروع قرار الولايات المتحدة تجاهل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما دعا مندوب الصين في مجلس الأمن إسرائيل - باعتبارها

حذر مندوب الأردن لدى مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وهو ما ينذر بخطر توسعها في المنطقة

طالب مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، في كلمته بالجلسة الطارئة المنعقدة حاليا، بوقف الة القتل الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

أعلنت جماعة سرايا القدس، صباح اليوم الثلاثاء، عن مسئولية قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح.

اتهم مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن إيران وحركات المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد بأنها تخطط لـ “الدمار والموت في كل مكان” حسب قوله