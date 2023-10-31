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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. عشرات الشهداء والجرحى في عموم فلسطين.. قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة.. روسيا تتهم أمريكا وإسرائيل بمحاولة إبادة جماعية لسكان غزة.. قمة عربية طارئة في الرياض

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

عشرات الشهداء والجرحى في قصف على معظم مناطق قطاع غزة

اعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية عن سقوط عشرات المواطنين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع

قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية مكثفة على حي تل الهوى ومستشفى القدس

اهتز مستشفى القدس بعد 'قصف مدفعي وغارات جوية' مكثفة على حي تل الهوى المحيط بمدينة غزة، حسبما أفادت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

استشهاد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة

استشهد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وقالت مصادر بالقطاع إن طيران الاحتلال أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن ارتقاء عدد

المالكي: غالبية سكان غزة أصبحوا الآن بلا مأوى ونازحين

تحدث وزير خارجية السلطة الفلسطينية ، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، عن الواقع المرير الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية. وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي: '2.3 مليون فلسطيني في غزة يواجهون الموت كل يوم وكل ليلة'. 'احفظهم. أنظر إليهم كبشر.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث أكاذيب صارخة لصالح إسرائيل

ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة. وأفاد تقرير صادر عن النقابة، بأن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية

مصادر: حزب الله يخطط لتقليص خسائره أمام إسرائيل

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على خطط حزب الله إنه مع مقتل العشرات من مقاتليه خلال ثلاثة أسابيع من الاشتباكات الحدودية مع إسرائيل، تعمل الجماعة اللبنانية على وقف خسائرها

لدعمه إسرائيل.. واشنطن بوست: بايدن يواجه ضغوطا وتحذيرات متزايدة داخل الحزب الديمقراطي

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثابت لإسرائيل ، يواجه ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه.

البنتاجون: نعمل مع الشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تعمل مع الوكالات الحكومية والحلفاء والشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير. وذكرت الوزارة- في بيان على موقعها الإلكتروني- "أن المسؤولين الأمريكيين يعملون بشكل وثيق مع القادة الإسرائيليين ومع الشركاء في المنطقة لاستعادة الأمن في المنطقة والعمل

روسيا تتهم أمريكا وإسرائيل بارتكاب محاولة إبادة جماعية لسكان غزة

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع.

نتنياهو يرفض دعوات وقف إطلاق النار ويكثف العمليات البرية في غزة

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع تكثيف العمليات البرية لبلاده في غزة، وبدلا من أن يقول كما قال الكتاب المقدس أن هناك وقت للسلام، قال ‘هذا وقت الحرب’، وفقا لـ سي ان ان.

الاحتلال الإسرائيلي يقـتل 18 فلسطينيا في قصف لمنزل بـ مخيم النصيرات

قتل الاحتلال الاسرائيلي 18 فلسطينيا، الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إسرائيل تقصف مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية لعلاج السرطان

قال مدير مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، صبحي سكيك، لشبكة CNN يوم الاثنين، إن هجوماً إسرائيلياً ألحق أضراراً بمستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، وهو مستشفى السرطان الرائد في غزة.

منظمة أممية تدعو لفتح معبر كرم أبو سالم لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى فتح معبر كرم أبو سالم الذي يربط إسرائيل بغزة في محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

31/10/2023 01:14 ص

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع وإصابت شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قمة عربية طارئة في الرياض 11 نوفمبر لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت طلبا رسميا من كل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة

غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوربي بخان يونس

تشن الطائرات الحربية للاحتلال الاسرائيلي في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوربي بخان يونس

الصين تطالب الولايات المتحدة باتخاذ موقف مسؤول تجاه وقف إطلاق النار في غزة

طالب مندوب الصين لدى مجلس الأمن، الولايات المتحدة لاتخاذ موقف مسؤول تجاه وقف إطلاق النار في غزة وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، في جلسة مجلس الامن المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، إن مشروع قرار الولايات المتحدة تجاهل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما دعا مندوب الصين في مجلس الأمن إسرائيل - باعتبارها

مندوب الأردن بمجلس الأمن: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ينذر بخطر توسعها بالمنطقة

حذر مندوب الأردن لدى مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وهو ما ينذر بخطر توسعها في المنطقة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل حولت غزة إلى جحيم وقـتلت 3500 طفل في 3 أسابيع

طالب مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، في كلمته بالجلسة الطارئة المنعقدة حاليا، بوقف الة القتل الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

برشقة صاروخية .. سرايا القدس تقصف تجمعات عسكرية إسرائيلية شرق رفح

أعلنت جماعة سرايا القدس، صباح اليوم الثلاثاء، عن مسئولية قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح.

مندوب إسرائيل بمجلس الأمن يزعم: إيران وحماس والجهاد تخطط لـ«الدمار والموت»

اتهم مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن إيران وحركات المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد بأنها تخطط لـ “الدمار والموت في كل مكان” حسب قوله

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