اشتر شبكتك بسرعة.. استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

تعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,575 جنيها للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,920 شراء 2,943

عيار 22 بيع 2,677 شراء 2,698

عيار 21 بيع 2,555 شراء 2,575

عيار 18 بيع 2,190 شراء 2,207

عيار 14 بيع 1,703 شراء 1,717

عيار 12 بيع 1,460 شراء 1,471

الاونصة بيع 90,812 شراء 91,523

الجنيه الذهب بيع 20,440 شراء 20,600

الكيلو بيع 2,920,000 شراء 2,942,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.



أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاعا ليستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعوم بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

فيما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة) كما صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 2013 دولار للأوقية.

ويترقب خلال المستثمرين خلال هذه الفترة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.