عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتر شبكتك بسرعة.. استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

txt

صناعة الذهب: نتوقع انخفاض أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة

txt

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,575 جنيها للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,920 شراء 2,943
عيار 22 بيع 2,677 شراء 2,698
عيار 21 بيع 2,555 شراء 2,575
عيار 18 بيع 2,190 شراء 2,207
عيار 14 بيع 1,703 شراء 1,717
عيار 12 بيع 1,460 شراء 1,471
الاونصة بيع 90,812 شراء 91,523
الجنيه الذهب بيع 20,440 شراء 20,600
الكيلو بيع 2,920,000 شراء 2,942,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.
 

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاعا ليستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعوم بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

فيما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة) كما صعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 2013 دولار للأوقية.

txt

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن

txt

احسبها صح ..ازاي تحسب مصنعية الذهب

ويترقب خلال المستثمرين خلال هذه الفترة   السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا ارتفاع أسعار الذهب عالميا أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

موضوعات متعلقة

مصر تبدأ عملية كبرى للتنقيب عن كنز من الذهب.. إليك الحكاية بالتفصيل

تراجع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري

ترشيحاتنا

والدتها بتغسل كلى.. مى عز الدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان الصهيوني.. هل تتحقق المخاوف اليهودية؟

صحف الإمارات| قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة.. الأونروا: الوضع يزداد تعقيدا.. و تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيين

بعد 48 ساعة من زفافها| تفاصيل وفاة عروس الشرقية.. حكاية قصة حزينة في مشتول السوق

5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

بسبب غزة.. مشروب مصري يغزو الأسواق.. ما قصته| فيديو جراف

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ