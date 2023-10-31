الأوقاف تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالدقهلية

انطلقت فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الدقهلية اليوم الثلاثاء 31/ 10/ 2023م، بالقاعة الكبرى بديوان محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد حسين إبراهيم جاد مدير الدعوة، والشيخ عبد الشافي حسانين مدير إدارة شئون الإدارات، والشيخ محمد إبراهيم السيد سليمان مسئول الإرشاد الديني، والشيخ أحمد عبد النبي مسئول الدعوة الإلكترونية، والمهندس أحمد الطنطاوي المنسق الإعلامي.

وفي بداية اللقاء أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف في تطوير الوعي الثقافي والفكري لدي الأئمة والواعظات من خلال الدورات المتعددة، مؤكدًا أن المساجد تقوم بطفرة فكرية بارزة في المجتمع المصري.

كما أشاد بما تقوم به الدولة المصرية وفق رؤية التنمية الشاملة للدولة والتي استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، إلى جانب حل مشكلات التكدس بالمناطق المزدحمة.

وخلال كلمته أكد الدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية أن وزارة الأوقاف تقوم بجهود كبيرة في إطار اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وتدريب وتثقيف الأئمة والواعظات عن طريق عقد البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة في شتى المجالات، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) لها في الدين مكانة عظمى، وفضيلة كبرى، فهي مهمة الأنبياء والرسل، وأن العلم من أعظم المقوّمات للداعية الناجح، وفي ختام اللقاء تم عقد مقرأة الأئمة بالقاعة الكبرى بديوان محافظة الدقهلية.

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