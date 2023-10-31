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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراح ساخر من إيلون ماسك لجعل إسرائيل تركع على ركبتيها

إيلون ماسك
إيلون ماسك

اقترح الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مازحا، حظر تصدير الحمص الذي يستخدم في إعداد وجبة يهودية لجعل إسرائيل تركع على ركبتيها.

وأثناء تسجيل بودكاست جو روجان، بدأ المذيع بالحديث عن الوضع في إسرائيل وحقيقة أن "إسرائيل قصفت مستشفى".

ورد ماسك قائلا: "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن تصدير الحمص، فهذا سيجعلهم يركعون على الفور”.

وفي وقت سابق، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية وإيران.

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ونشر ماسك، “ميمًا” على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يسخر من نشر القواعد العسكرية الأمريكية حول إيران. وبحسب الميم، من المفترض أن إيران "تريد الحرب" لأنها "وضعت بلادها" بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال مدفيديف، في تعليقه: "بالضبط! ولكن هناك أيضًا روسًا يشكلون تهديدًا لكل شيء في العالم! لا تنسوا!".

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحمص

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