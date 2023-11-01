بعد فشل iPhone 15.. تسريبات تكشف عن هواتف iPhone 16

بدأت بالفعل تفاصيل حول سلسلة iPhone 16 القادمة من آبل في الظهور على المواقع المختلفة، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة سلسلة iPhone 15 الأحدث في الشهر الماضي، وبالتالي، من السابق لأوانه أخذ التسريبات والشائعات على محمل الجد حول هواتف iPhone العام المقبل.

وفي تطور جديد، يلقي تقرير صادر عن Economic News Daily بعض الضوء على الكاميرا المقربة لجهاز iPhone 16 Pro.

ووفقًا للتقرير، ستقوم Largan بتصنيع عدسات telephoto بشكل حصري لهاتف iPhone 16 Pro.

ستحمل عدسة الكاميرا زجاجًا مصبوبًا يُقال إنه أرق وأخف من الزجاج التقليدي، سيساعد هذا في تقليل سمك نتوء الكاميرا البارز وأيضًا تقليل بعض الوزن، كما أنه سيوفر مسافة تكبير أفضل.

ويضيف التقرير أن عدسة الزجاج المصبوب سيتم دمجها في كل من iPhone 16 Pro و Pro Max ، ونظرًا لتعقيدها ، تستعد الشركة بالفعل لطرازات Pro للعام المقبل وتحتكر سلسلة التوريد بالطلبات.

كشف تقرير سابق أن هاتف iPhone 16 Pro قد يعتمد عدسة telephoto tetraprism الموجودة في هاتف iPhone 15 Pro Max، وتعد هذه العدسة معقدة وتنتجها Largan أيضًا، إنها توفر مسافة بؤرية أطول وقدرة تكبير بصري دون جعل الهاتف أكثر سمكًا، هذا هو أحدث تطور لعدسة الزجاج المصبوب بسبب طبيعتها الأرق والأخف، كما أنها تحزم المزيد من التكبير في حزمة أصغر.

يعني هذا أيضًا أن قدرة عدسة التكبير 120 مم في iPhone 15 Pro Max ستصل إلى iPhone 16 Pro مما يجعله على قدم المساواة مع طراز Pro Max.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو ستلتزم بأطوال البؤرة 24 مم و 120 مم مع استخدام أطوال أرق.