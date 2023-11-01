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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم "بنبان" على شاشة "الوثائقية" خلال الشهر الجاري

الفيلم الوثائقي بنبان
الفيلم الوثائقي بنبان

أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها، خلال شهر نوفمبر الجاري، الفيلم الوثائقي "بنبان"، الذي يوثق مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.

فيلم بنبان

ويتناول فيلم  بنبان أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروع بنبان، ومنها: توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء أسوان، وتوجيه بعض العوائد والأرباح للمشروعات التنموية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وكذلك إكساب العامل المصري مهارات وخبرات جديدة تمكنه من المنافسة عالميًّا في هذا القطاع. 

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مشروع قرية بنبان

وعبر العديد من أهالى قرية بنبان، والقري المجاورة لها بمركز دراو، وأيضاً الكثير من أهالى مدن ومراكز أسوان عن سعادتهم البالغة بإفتتاح هذا المشروع القومى العملاق ، متمنيين أن يتم استثمار المساحات الشاسعة من الأراضى المحيطة بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان لاستكمال هذا المشروع، والتوسع فيه بما سيساهم بدوره فى توفير فرص عمل مباشرة  وغير مباشرة لأبنائهم.

وعبروا عن شكرهم الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالصعيد بشكل عام، وأسوان بشكل خاص، وهو ما تجسد فى ظهور هذا المشروع الكبير للنور.

وأوضح الفيلم الوثائقي أنه لضمان حق الأجيال القادمة للعيش في حياة نظيفة خالية من أى ملوثات بيئية فى ظل مبادرة رئيس الجمهورية " المشروعات الخضراء الذكية " تم تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، الذى يضم 32 محطة تنتج 1460 ميجاوات من الكهرباء ، والذى ساهم في توفير 700 فرصة عمل مباشرة لتشغيله حالياً ، فضلاً عن فرص العمل الغير مباشرة .

كما يعتبر أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ولديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة والغير خطرة حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية في تقليل الإنبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى القومى ، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية ، علاوة على التمكين الإقتصادى.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان ، وخاصة أنه بمثابة سد عالى جديد بعد وصول عدد المحطات إلى 40 محطة ستنتج 2000 ميجا وات لتصبح أسوان عاصمة للطاقة الشمسية في العالم ولتمثل حجر الزاوية لدعم مسيرة البناء والتعمير فى الجمهورية الجديدة.

وطالب المحافظ بضرورة التسويق الجيد للجهود المجتمعية من جانب جمعية مستثمرى بنبان ، بجانب الدور الحيوى للمشروع في تقليل الإنبعاثات الكربونية حيث يساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً ضمن "وطن أخضر" للحفاظ على البيئة ، بالإضافة إلى أنه يعتبر من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى .

وأكد العديد من أهالى عاصمة الاقتصاد أيضاً أن أسوان أصبحت مصدر الطاقة عبر العصور حيث يوجد أكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية على أرضها بداية من السد العالى الذى يعد أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين ويساهم في توفير 2100 ميجاوات، وصولاً إلى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان الذى يعد أيضاً أعظم مشروع في القرن الـ 21 ، لاسيما أنه سيساهم في توفير 2000 ميجاوات للشبكة القومية، كما أن مشروع بنبنان سيساهم فى خلق مجتمع عمرانى كبير بالظهير الصحراوى للقرية ، ويساعد أيضاً فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة أيضاً.

أبناء أسوان الطاقة النظيفة والمتجددة الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية الفيلم الوثائقي بنبان

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