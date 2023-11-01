أبرزها إسكوبار وبنبان ..خريطة الأعمال المرتقبة على قناة الوثائقية خلال شهر نوفمبر

مع بداية شهر نوفمبر ، أعلنت قناة الوثائقية المصرية عن عرض مجموعة من الأفلام المميزة خلال الشهر الجاري ، حيث أن كل فيلم سيدور حول قصة مختلفة ، وتنقسم العروض بين ما يعرض لأول مرة والذى سيعرض على أجزاء أو سبق عرضه فى أجزاء سابقة ، وسنرصد لكم أبرز الأعمال من خلال السطور القادمة ..

"مقتل إسكوبار"

ومن أبرز الأفلام التى قد أعلنت قناة الوثائقية عن عرضها، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2023، هو الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، والذي يوثق في أجواء مليئة من الإثارة والتشويق .

وهو يدور حول مهمة اغتيال شخصية "بابلو إسكوبار"،وهو من أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

ويعرض الفيلم، الذي يتكون من جزأين، مشاهد حقيقية تظهر لأول مرة قبل تنفيذ المهمة، وفي أثنائها وبعدها، كما يقدم مقابلات خاصة مع أطراف متنوعة ذات صلة بالقضية التي حازت اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ذلك الوقت.

السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"

أيضًا أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"، والتي توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من القيام بأفعال لا يستطيع غيرهم القيام بها.

وتناقش السلسلة الوثائقية حقيقة وجود قوى خارقة في هذا الكون، وكشف اللغز المحيط بعدد من الأشخاص في العالم، وذلك من خلال الأقتراب منهم، والسعي إلى تقديم تفسيرات علمية للأسرار التي يخفونها.

الفيلم الوثائقي "بنبان"

ومن أبرز الأعمال أيضًا ، التى أعلنت عن عرضها قناة "الوثائقية"، هو الفيلم الوثائقي "بنبان"، والذي يوثق مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.

ويتناول الفيلم أيضًا الجوانب الأقتصادية والأجتماعية لمشروع بنبان، ومنها: توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء أسوان، وتوجيه بعض العوائد والأرباح للمشروعات التنموية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وكذلك إكساب العامل المصري مهارات وخبرات جديدة تمكنه من المنافسة عالميًّا في هذا القطاع.

"نيرون" الذى يقدم على جزأين

ويليهم فى القائمة ، الفيلم الوثائقي "نيرون"، الذي يقدم من خلال جزأين، حيث يرصد الفيلم روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا في محاولة للوصول إلى الحقيقة.

ويوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون"، ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟.

الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ومن الأعمال الهامة التى أعلنت قناة "الوثائقية" أيضًا عن إنتاجها وعرضها، هو الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هكيل.. سيرة الأستاذ"،بعد أن أنتجت وعرضت الجزأين الأول والثاني من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل

والجزء الثالث سيتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

