عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها إسكوبار وبنبان ..خريطة الأعمال المرتقبة على قناة الوثائقية خلال شهر نوفمبر

صدى البلد

مع بداية شهر نوفمبر ، أعلنت قناة الوثائقية المصرية عن عرض مجموعة من الأفلام المميزة خلال الشهر الجاري ، حيث أن كل فيلم سيدور حول قصة مختلفة ، وتنقسم العروض بين ما يعرض لأول مرة والذى سيعرض على أجزاء أو سبق عرضه فى أجزاء سابقة ، وسنرصد لكم أبرز الأعمال من خلال السطور القادمة ..

 

"مقتل إسكوبار" 

ومن أبرز الأفلام التى قد أعلنت قناة الوثائقية عن عرضها، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2023، هو الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، والذي يوثق  في أجواء مليئة من الإثارة والتشويق .

وهو يدور حول مهمة اغتيال شخصية "بابلو إسكوبار"،وهو من أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.
ويعرض الفيلم، الذي يتكون من جزأين، مشاهد حقيقية تظهر لأول مرة قبل تنفيذ المهمة، وفي أثنائها وبعدها، كما يقدم مقابلات خاصة مع أطراف متنوعة ذات صلة بالقضية التي حازت اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ذلك الوقت.

 

السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون" 

أيضًا أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"، والتي توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من القيام بأفعال لا يستطيع غيرهم القيام بها.  
وتناقش السلسلة الوثائقية حقيقة وجود قوى خارقة في هذا الكون، وكشف اللغز المحيط بعدد من الأشخاص في العالم، وذلك من خلال الأقتراب منهم، والسعي إلى تقديم تفسيرات علمية للأسرار التي يخفونها.

 

الفيلم الوثائقي "بنبان" 

ومن أبرز الأعمال أيضًا ، التى أعلنت عن عرضها قناة "الوثائقية"، هو الفيلم الوثائقي "بنبان"، والذي يوثق مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.
ويتناول الفيلم أيضًا الجوانب الأقتصادية والأجتماعية لمشروع بنبان، ومنها: توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء أسوان، وتوجيه بعض العوائد والأرباح للمشروعات التنموية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وكذلك إكساب العامل المصري مهارات وخبرات جديدة تمكنه من المنافسة عالميًّا في هذا القطاع.

 

"نيرون" الذى يقدم على جزأين

ويليهم فى القائمة ،  الفيلم الوثائقي "نيرون"، الذي يقدم من خلال جزأين، حيث يرصد الفيلم روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا في محاولة للوصول إلى الحقيقة. 
ويوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون"، ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟.

 

الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ" 

ومن الأعمال الهامة التى أعلنت قناة "الوثائقية" أيضًا عن إنتاجها وعرضها، هو الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هكيل.. سيرة الأستاذ"،بعد أن أنتجت وعرضت الجزأين الأول والثاني من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل

 والجزء الثالث سيتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.
ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.
 

مقتل إسكوبار أبطال خارقون بنبان نيرون هيكل سيرة الأستاذ قناة الوثائقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

موضوعات متعلقة

بشخصية عالم أزهري.. تفاصيل شخصية أحمد حاتم فى فيلم "المنبر"

عرض فيلم "بنبان" على شاشة "الوثائقية" خلال الشهر الجاري

والدة مي عز الدين تبدأ جلسات غسيل الكلى.. التفاصيل الكاملة

بعد تعرضها للتهديد.. صفاء سلطان تخرج عن صمتها برسالة للصامتين تجاه القضية الفلسطينية

رسالة شكر لجمهورها.. سر ظهور نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بافتتاح موسم الرياض

بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. الصور الأولى من كواليس فيلم "السيستم"

حورية فرغلي تعلن عودتها للسينما بفيلم "ديجافو"

نوال الزغبي تعلق على احتمالية مشاركة ميريام فارس في تريو نايت

ترشيحاتنا

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

الدوري الأفريقي.. الأهلي يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز بأقدام معلول

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ