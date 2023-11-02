مع دخول الشتاء.. خطوات توفر نصف فاتورة الكهرباء

تعتبر فاتورة الكهرباء من الموضوعات المهمة التي تهم اي بيت مصري كونها تشكل جزءا من الاعباء المنزلية التي يتم إنفاقها من دخلك الشهرى، لذلك إذا كنت تعانى من ارتفاع فاتورة الكهرباء هذا الشتاء، خاصة مع ظروف الأحوال الجوية، التى تُلزم الكثير بالمكوث الاضطرارى في المنزل، يزداد استهلاك أفراد المنزل لكل الأجهزة الكهربائية، والتى تعمل على زيادة تكاليف الاستهلاك اليومى للكهرباء، بالإضافة لزيادة أسعار الكهرباء الأخيرة.

يساعد توفير الكهرباء في تحقيق العديد من المنافع بدايًة من تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري إلى توفير المال، الذي يعتبر أمرًا في غاية الأهمية خاصًة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لذلك نستعرض في التقرير التالي عددًا من النصائح لتوفير الكهرباء، وفقًا لما نشره موقع uswitch.

نصائح لتوفير الكهرباء في غرفة المعيشة

غرفة المعيشة هي إحدى الغرف التي نقضي فيها معظم الوقت، لذلك هناك الكثير الذي نحتاج إلى معرفته عندما يتعلق الأمر بالحد من استخدامنا للكهرباء.

التلفزيون

1. عليك التفكير ف حجم ونوع الشاشة عند شراء تليفزيون جديد، لذلك احرص على اختيار أنواع موفرة للطاقة، وابحث عن ملصق الثقة الموفر للطاقة.

2. يجب إيقاف تشغيل التليفزيون عندما لا يشاهده أحد، فذلك سيساهم في توفير الكهرباء بشكل كبير، كما عليك خفض إعدادات السطوع فذلك يؤدي إلى توفير الطاقة ايضًا.

نظرًا لأن العمل من المنزل أصبح أكثر انتشارًا، فمن الضروري معرفة كيفية الحد من كمية الطاقة التي تستهلكها أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا.

3. حاول اختيار جهاز كمبيوتر محمول صغير الحجم وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما أن عليك استخدم إعدادات توفير الطاقة: تستخدم أجهزة الكمبيوتر نفس القدر تقريبًا من الطاقة سواء كانت نشطة أو خاملة، لذا فإن استخدام وضع السكون أو السبات سيؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة خلال عدد محدد من الدقائق من عدم النشاط وتوفير الطاقة.

نصائح لتوفير الكهرباء في المطبخ

المطبخ هو المكان الذي يتم فيه استخدام أكبر قدر من الكهرباء بشكل منتظم، مما يعني أن هناك مجموعة كاملة من الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للحد من كمية الطاقة التي تستخدمها عند الطهي.

4. إذا كنت تستخدم الماء لغلي أي شيء في الغلاية الكهربائية، فتأكد من أنك تستخدم فقط الكمية التي تحتاجها من الماء فقد يوفر ذلك في استهلاك الكهرباء

5. إذا كنت تخطط لاستخدام الطعام المجمد، قم بإذابة الثلج مسبقًا في الثلاجة أو على سطح العمل لخفض وقت الطهي إلى النصف وتجنب استخدام طاقة الميكروويف لإذابة الثلج بسرعة أكبر.

6. من المهم أن تتذكر إزالة الجليد من الثلاجة بانتظام حتى لا تستخدم طاقة أكثر من اللازم، واحرص على تنظيف خلف الثلاجة والفريزر للمساعدة في إبقائهم باردين والعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

7. عند استخدام الفرن الكهربائي قم بإيقاف تشغيله قبل عشر دقائق من انتهاء طهي الطعام، لان درجة الحرارة ستبقي داخل الفرن كما هي، لذا سيستمر طهي الطعام حتى اكتماله دون الحاجة إلى استخدام الفرن لأي طاقة.

8. إذا كان لديك موقد كهربائي، فاستخدم المقالي ذات القاعدة المسطحة- فكلما كان التلامس الكامل بين المقلاة والحلقة، ستنتشر الحرارة خلاله بشكل متساوٍ.

9. حافظ على ثلاجتك ممتلئة- ستستخدم طاقة أقل عندما يتواجد بها مخزون جيد، ويمكنك ملئ المساحة الخالية عن طريق تكديس أرفف الثلاجة بأوعية من الماء.

10. إذا كنت تستخدم غسالة أطباق، فلا تبدأ تشغيلها إلا عندما تمتلئ، حيث يستخدم نصف الحمولة نفس الكمية من الكهرباء والماء الساخن مثل حمولة كاملة.

نصائح لتوفير الكهرباء عند غسل الملابس

11. استخدم الماء البارد أو دورة 30 درجة مئوية، حيث يمكنك توفير الكهرباء من خلال الحد من الماء الساخن الذي تستخدمه.

12. اغسل الملابس في اقصر دورة عملية، فهذا يعني أنك تستخدم كمية أقل من المياه التي يتم تسخينها وتخضع لدورة أقصر، مما يساعد على توفير المياه والكهرباء.

13. انقع العناصر المتسخة قبل وضعها في الغسالة، وكذلك تأكد من معالجة الياقات مسبقًا بالصابون العادي، سيؤدي ذلك إلى تجنب احتمال الاضطرار إلى تكرار الغسيل لأن البقع لم تخرج.

14. نظف فلاتر المجفف بانتظام للتأكد من خلوها من الوبر- فهذا سيساعد الآلة على العمل بكفاءة أكبر.

15. إذا كان بإمكانك تجنب استخدام المجفف تمامًا (على سبيل المثال، تجفيف الملابس على الرفوف أو حبل الغسيل بالخارج)، فيمكنك توفير الكثير من المال.

نصائح لتوفير الكهرباء للتواليت

16. يجب أن يكون مصدر قلقك الرئيسي في الحمام هو كمية المياه التي تستخدمها- إذا كان ساخنًا، فستستخدم الطاقة في تسخينه.

17. نظر في تركيب الألواح الشمسية، يمكن أن تكون إضافة مكلفة، لكنها يمكن أن توفر لك ما يصل إلى الثلث من فواتير الكهرباء الخاصة بك.

18. استخدام المصابيح الموفرة للطاقة مثل المصابيح أو الفلورسنت المدمجة بدلا من الأنواع المتوهجة شائعة الاستخدام، وأطفئ الأنوار عندما تغادر الغرفة.

19. للإضاءة الخارجية، استخدم مصابيح الهالوجين- تستهلك حوالي ربع كهرباء أقل من اللمبات المتوهجة دون أي تقليل في السطوع.

نصائح لتوفير الكهرباء عند استخدام التكييف

يجب أن يعمل التكييف لديك بشكل فعال لتوزيع الحرارة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، استخدم هذه النصائح لضمان عدم إهدار المال وتوفير الكهرباء

20. اغلق النوافذ والأبواب جيدًا عند