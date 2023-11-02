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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذكور وفتيات.. شروط ومواعيد الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

معاونى الامن
معاونى الامن

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

شروط الالتحاق بمعهد معاونى الامن

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

 

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

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المزايا الممنوحة للمتقدمين لمعهد معاونى الامن

- تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد

- يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة

- يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

 

طرق التقديم فى معهد معاونى الامن 

نوهت وزارة الداخلية الى انه سيتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg” (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

 

مواعيد اخبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول اعتبارا من يوم 11 نوفمبر الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره "ذكور"، بمحافظات القاهرة ، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والاسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور"، بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"، بمحافظات اسيوط، سوهاج، قنا، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، والاقصر، ومعهد معاوني الامن ب6 اكتوبر، طريق الواحات "ذكور"، بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فسيكون في معهد معاوني الأمن بطره فقط. 

 

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، او من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

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