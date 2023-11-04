القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 أشخاص بالمنيا بقصد الإتجار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخص ، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو – سيارة – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .