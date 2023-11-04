القبض على شخص بحوزته 7500 قرص مخدر بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (مندوب بإحدى شركات الأدوية ، مقيم بالجيزة) وبحوزته (250 علبة تحوى 7500 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى) وذلك أثناء عرضها للبيع بدائرة قسم شرطة الجيزة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبمواجهته إعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار به بالسوق السوداء، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.