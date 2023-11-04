حرض على إنهاء حياة زوجته ليرث 15 مليون جنيه.. تفاصيل

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع (آخر "توفى" ) نظير حصوله على مبلغ مالى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات– تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 15مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.