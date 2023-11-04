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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم فتاتين .. سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن

المتهمه
المتهمه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) ، وبحوزته (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية آلية وخزينتها – مسدس – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كما تم ضبط (فتاتين) بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء ، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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