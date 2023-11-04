القبض على عصابات تخصصت فى السرقة بـ3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم ملعومات جنائية" – مقيمين بمحافظة بنى سويف) تخصص نشاطهم فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (19) واقعة.. كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية الـمُبلغ بسرقتها.

وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (3 أشخاص آخرين) والإستيلاء على متعلقاتهم الشخصية حال توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأرشدوا عن (فرد محلى وطلقتان - سكين "المستخدمان فى الواقعة" - مبلغ مالى وهاتف محمول "المستولى عليهما") .

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين لعدد (3) منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع (السرقات بأسلوب "المغافلة" – نصب وسرقة بطاقات الفيزا من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى) إرتكبوا عدد من وقائع السرقة المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.